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Сербия передала Украине почти 15 грузовиков гуманитарной помощи (фото)

Четверг 31 августа 2023 16:56
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Сербия передала Украине почти 15 грузовиков гуманитарной помощи (фото) Фото: Помощь от Сербии (facebook.com/ambasadaukrajine)
Автор: Дмитрий Браславский

Сербия вчера, 30 августа, передала Украине 14 грузовиков с гуманитарной помощью для пострадавших от подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Украины в Республике Сербия.

"30 августа состоялась официальная церемония передачи Украине 14 грузовиков с гуманитарной помощью (медикаменты, питьевая вода, фильтры для воды, одеяла и т.д.)", - говорится в сообщении.

Это стало частью сформированной ЕС гуманитарной помощи гражданскому населению Украины.

Для кого предназначена эта помощь

Правительство Сербии приняло участие в этой общеевропейской акции и выделило гуманитарную помощь для пострадавших в результате подрыва российскими террористами дамбы Каховской ГЭС жителей Херсонской области.

Фото: Церемония отправления помощи (facebook.com/ambasadaukrajine)

В церемонии приняли участие премьер-министр Республики Сербия Брнабич, посол Украины Толкач, министр по вопросам евроинтеграции Сербии Мишевич, глава Делегации ЕС в Сербии Жофре.

Глава правительства Сербии и глава делегации ЕС заверили в неизменности своих намерений и решимости и в дальнейшем оказывать необходимую помощь украинскому народу в трагические дни российского нашествия.

Позиция Сербии по войне в Украине

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что его страна не против продажи оружия посредникам, которые могут в дальнейшем передать его Украине для борьбы против российской агрессии. Ранее американские СМИ со ссылкой на секретные документы Пентагона сообщили, что Сербия согласилась или уже отправила оружие Украине.

Недавно премьер-министр Ана Брнабич заявила, что Сербия готова участвовать в послевоенном восстановлении Украины и поддерживать ее европейскую интеграцию, передавая свой опыт.

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