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Сербия пригрозила снятием с Евро-2024 из-за фанатских песен: что произошло

Гамбург, Четверг 20 июня 2024 13:42
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Сербия пригрозила снятием с Евро-2024 из-за фанатских песен: что произошло Фото: Мирлинд Даку решил "зажечь" с албанскими фанатами (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Футбольный союз Сербии направил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованиями наказать Хорватию и Албанию за антисербские скандирования в день очного поединка сборных на чемпионате Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sportklub.

Албанские и хорватские болельщики в дружеской атмосфере провели матч своих сборных в среду, 19 июня. Объединила балканских фанатов, в частности, и нелюбовь к воинствующему соседу – Сербии.

Фанаты сборных вместе исполнили несколько антисербских скандирований вроде "Убей серба". После финального свистка к албанским болельщикам присоединился и форвард сборной Мирлинд Даку. Он якобы тоже скандировал в мегафон обидные речевки в адрес сербов и македонцев.

Сербские футбольные функционеры осудили поведение Даку и призвали УЕФА применить "жесткие санкции" против Албании и Хорватии. В случае отсутствия реакции Сербия пообещала рассмотреть отказ от участия в Евро-2024. Требования сербов отчасти поддержала и Футбольная федерация Северной Македонии. Правда, сборная на чемпионате не соревнуется.

Ранее Сербия получила 14,5 тысячи евро штрафа за поведение собственных фанатов в поединке против сборной Англии. Их обвинили в провокационных сообщениях, очевидно, отреагировав на кричалки о сербской принадлежности Косово. В то же время, без наказания осталось использование болельщиками Сербии российских флагов.

К слову, накануне Хорватия сыграла вничью со сборной Албании в балканском дерби Евро-2024.

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