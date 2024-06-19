Сборная Хорватии расписала драматическую ничью с Албанией на Евро-2024

Чемпионат Европы-2024, группа B, 2-й тур

Хорватия – Албания – 2:2

Голы: Крамарич, 74, Гьязула, 76 (автогол) – Лачи, 11, Гьязула, 90+5

Начали команды на встречных курсах, но постепенно "шахматные" закрепились на чужой половине. Тем неожиданнее стал гол албанской команды. В молниеносной атаке "орлов" Лачи головой замкнул навес Асани с правого фланга.

По инерции Хорватия произвела еще несколько выпадов. Впрочем, острее выглядели контратаки, а впоследствии и позиционные атаки, ответных подопечных Силвиньо. В частности, в одном из эпизодов Ливакович помешал отличиться Асллани из пределов штрафной.

Со стартом второй половины команда Златко Далича прибавила в активности. Вот Стракоша потащил выстрел Сучича в дальний угол, а после удара Ковачича мяч срыкошетил от защитника в руки албанскому киперу. Впоследствии Петкович головой замкнул перспективный навес, но от защитника мяч полетел выше ворот.

Позже ряд опасных атак провела и сборная Албании. Асллани решился на удар с дистанции, но для Ливаковича он не стал проблемой. Зато Байрами ворвался с мячом в штрафную и отправил снаряд выше ворот. А затем Хорватия перевернула игру в считанные минуты.

Теневым героем "шахматных" стал Будимир, вышедший со скамейки запасных на 71-й. Три минуты спустя он нашел Крамарича передачей в центр штрафной, а тот качнул защитника и хладнокровно отправил мяч в сетку. А еще через две нападающий-джокер прострелил от лицевой линии на Сучича, который с рикошетом от двух защитников вывел хорватов вперед! Но это еще не был конец.

На последних минутах албанская команда пошла вперед большими силами, так что опасность возгоралась то у одних ворот, то у других. Впрочем, удача улыбнулась Гьязуле – хавбек из центра штрафной в касание замкнул прострел с левого фланга и реабилитировался за автогол. Результативная ничья сделала шансы обеих сборных на плей-офф призрачными, ведь после двух туров они набрали всего по очку.