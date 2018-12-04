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Сербія шукає підтримки з боку РФ і Китаю у зв'язку з планами створити армію Косова

Новини » Політика    04.12.2018 - 20:14
Сербія шукає підтримки з боку РФ і Китаю у зв'язку з планами створити армію Косова
Фото: президент Сербії (facebook.com/vucicaleksandar)

Сербія протестує проти цього кроку і загрожує заходами проти Косова - своєї колишньої провінції

Сербія звернулася за підтримкою до Росії і Китаю, виступаючи проти формування армії Косово. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

В Сербії вважають, що формування армії в Косово може призвести до відновлення зіткнень на Балканах.

Сербія протестує проти цього кроку і загрожує заходами проти Косово - своєї колишньої провінції, яка оголосила незалежність у 2008 році. Сербія і її союзники Росія і Китай не визнають державність Косово.

Раніше президент Сербії Олександр Вучич на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним просив його про допомогу через ситуацію з Косово.

Також Вучич привів армію Сербії в бойову готовність через приїзд лідера Косова Хашима Тачі на озеро Газиводе в північній частині. Зокрема, перед приїздом Тачі, спецназ косовської поліції взяв під контроль об'єкти електростанції і водосховища в Газиводе.

За словами Вучича, збройні сили Косова мають право в'їзду в північну частину тільки при схваленні НАТО або згодою сербської громади.

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