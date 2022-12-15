Европейский совет не согласовал лимит цен на газ и продолжит обсуждения: названа дата

Европейский совет не договорился о введении максимальной цены на газ. Такую инициативу продолжат обсуждать в начале следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря председателя Европейского совета Баренда Лейтса в Twitter .

"Европейский совет приветствовал достигнутый прогресс и призвал Совет ЕС финализировать 19 декабря работу по предложениям о повышении солидарности путем лучшей координации закупок газа, в частности через Энергетическую платформу ЕС (механизм совместных закупок газа в ЕС - ред.), обмена газом через границу, создания надежных ценовых ориентиров и механизма корректировки рынка", - сказано в документе.

Он обнародовал итоговое заявление заседания Европейского совета по энергетике.

Напомним, еще во вторник, 13 декабря, стало известно, что министры энергетики стран Евросоюза не согласовали введение максимальной стоимости газа. Против такой инициативы выступила Венгрия.

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