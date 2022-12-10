Сербия направит миссии НАТО запрос о вводе армии и полицейских в Косово, - Вучич
Сербия направит запрос командующему сил НАТО в Косово о размещении своих полицейских и военнослужащих на территории частично признанного государства.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novosti.rs, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Резолюция 1244 Совбеза ООН подтвердила, что согласованному количеству сербских военных и полицейских будет разрешено вернуться. Пока никаких переговоров с KFOR (миссия НАТО в Косово - ред.) о возвращении сербского персонала не было", - рассказал президент.
По словам Вучича, у него нет иллюзий и он знает, что просьбу о размещении сербских военных и полицейских на территории Косово отклонят.
"Они найдут бесчисленное множество поводов, хотя и не имеют на это права, чтобы сказать, что они "контролируют ситуацию" и что "в этом нет необходимости", - добавил глава государства.
При этом он отметил, что одобрение подобного запроса - это якобы "обязанность KFOR".
Напомним, сегодня, 10 декабря, на севере Косово началась очередная эскалация с участием сербов. Причиной этому стало задержание экс-сотрудника косовской полиции сербского происхождения Деяна Пантича.
Позже власти частично признанного государства закрыли несколько КПП на границе с Сербией и перенесли местные выборы.
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