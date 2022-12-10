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Сербія направить місії НАТО запит щодо введення армії та поліцейських у Косово, - Вучич

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Белград, Субота 10 грудня 2022 21:00
Сербія направить місії НАТО запит щодо введення армії та поліцейських у Косово, - Вучич Фото: Александар Вучич, президент Сербії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сербія направить запит командувачу сил НАТО в Косово щодо розміщення своїх поліцейських та військовослужбовців на території частково визнаної держави.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novosti.rs, про це заявив президент Сербії Александар Вучич.

"Резолюція 1244 Радбезу ООН підтвердила, що узгодженій кількості сербських військових і поліцейських буде дозволено повернутися. Поки що жодних переговорів з KFOR (місія НАТО в Косово - ред.) про повернення сербського персоналу не було", - розповів президент.

За словами Вучича, він не має ілюзій і знає, що прохання про розміщення сербських військових і поліцейських на території Косова відхилять.

"Вони знайдуть безліч приводів, хоча і не мають на це права, щоб сказати, що вони "контролюють ситуацію" і що "в цьому немає необхідності", - додав голова держави.

При цьому він зазначив, що схвалення такого запиту - це нібито "обов'язок KFOR".

Нагадаємо, сьогодні, 10 грудня,на півночі Косова розпочалася чергова ескалація за участю сербів. Причиною цього стало затримання екс-співробітника косовської поліції сербського походження Деяна Пантіча.

Пізніше влада частково визнаної держави закрила кілька КПП на кордоні з Сербією і перенесла місцеві вибори.

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