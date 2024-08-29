Сербия договорилась о покупке 12 французских истребителей Rafale

Как отмечает издание, контракт подписали министр обороны Сербии Братислав Гашич и гендиректор Dassault Aviation Эрик Траппье. Подписание контракта происходило в присутствии президента Сербии Александра Вучича и президента Франции Эммануэля Макрона.

По словам Вучича, стоимость контракта составляет 2,7 млрд долларов. Речь не только о 12 самолетах, но и о "полном логистическом пакете".

"Это будет существенно способствовать повышению оперативных возможностей нашей армии, совершенно другой подход, и мы рады стать частью “клуба Rafale” и благодарим президента Франции за принятие такого решения, за разрешение нам покупать новые Rafale", - заявил Вучич.

Стоит заметить, что покупку Rafale Сербией Вучич и Макрон согласовали еще в апреле во время поездки главы сербского государства в Париж.

Что известно о Rafale

Стоит заметить, что Rafale - французский многоцелевой истребитель. Он оборудован системой, которая предупреждает пилота в случае, если его заметили радиолокационные приборы.

Также Rafale может создавать помехи в работе вражеских радаров и зенитных ракетных комплексов врага, которые наводятся с помощью лазерных и инфракрасных лучей.

Он способен нести 9,5 тонн вооружения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Максимальная скорость самолета - более 2200 километров в час.