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Сербия договорилась о покупке 12 французских истребителей Rafale

Иллюстративное фото: Сербия купит у Франции 12 истребителей Rafale (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сербия заключила контракт с французской компанией Dassault Aviation. Он предусматривает покупку 12 истребителей Rafale.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РТС.

Как отмечает издание, контракт подписали министр обороны Сербии Братислав Гашич и гендиректор Dassault Aviation Эрик Траппье. Подписание контракта происходило в присутствии президента Сербии Александра Вучича и президента Франции Эммануэля Макрона. 

По словам Вучича, стоимость контракта составляет 2,7 млрд долларов. Речь не только о 12 самолетах, но и о "полном логистическом пакете". 

"Это будет существенно способствовать повышению оперативных возможностей нашей армии, совершенно другой подход, и мы рады стать частью “клуба Rafale” и благодарим президента Франции за принятие такого решения, за разрешение нам покупать новые Rafale", - заявил Вучич. 

Стоит заметить, что покупку Rafale Сербией Вучич и Макрон согласовали еще в апреле во время поездки главы сербского государства в Париж. 

Что известно о Rafale 

Стоит заметить, что Rafale - французский многоцелевой истребитель. Он оборудован системой, которая предупреждает пилота в случае, если его заметили радиолокационные приборы. 

Также Rafale может создавать помехи в работе вражеских радаров и зенитных ракетных комплексов врага, которые наводятся с помощью лазерных и инфракрасных лучей.

Он способен нести 9,5 тонн вооружения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Максимальная скорость самолета - более 2200 километров в час. 

 

Напомним, еще в апреле издание Financial Times писало, что Сербия решила купить французские истребители после того, как отказалась от российских.

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