Сербія домовилася про купівлю 12 французьких винищувачів Rafale

Як зазначає видання, контракт підписали міністр оборони Сербії Братислав Гашич та гендиректор Dassault Aviation Ерік Трапп'є. Підписання контракту відбувалося у присутності президента Сербії Александра Вучича та президента Франції Еммануеля Макрона.

За словами Вучича, вартість контракту становить 2,7 млрд доларів. Йдеться не лише про 12 літаків, а й про "повний логістичний пакет".

"Це буде суттєво сприяти підвищенню оперативних можливостей нашої армії, зовсім інший підхід, і ми раді стати частиною "клубу Rafale" і дякуємо президенту Франції за прийняття такого рішення, за дозвіл нам купувати нові Rafale", - заявив Вучич.

Варто зауважити, що купівлю Rafale Сербією Вучич та Макрон погодили ще у квітні під час поїздки глави сербської держави до Парижа.

Що відомо про Rafale

Варто зауважити, що Rafale - французький багатоцільовий винищувач. Він обладнаний системою, яка попереджає пілота у випадку, якщо його помітили прилади радіолокації.

Також Rafale може створювати перешкоди у роботі ворожих радарів та зенітних ракетних комплексів ворога, які наводяться за допомогою лазерних та інфрачервоних променів.

Він здатний нести 9,5 тонн озброєння, у тому числі ракети класу "повітря-повітря" та "повітря-земля". Максимальна швидкість літака - понад 2200 кілометрів на годину.