ru ua
Сб, 25 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сербія шукатиме альтернативу російській нафті через санкції

Новость на русском →
Сербія, Субота 25 червня 2022 15:49
Сербія шукатиме альтернативу російській нафті через санкції Фото: президент Сербії Олександр Вучич (flickr by Tib tib)
Автор: Олександр Білоус

Сербія повинна знайти альтернативу російській нафті через санкції Заходу на постачання нафти танкерами з Росії. Президент країни Олександр Вучич заявив, що поставки сировини скоро стануть неможливими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Kurir.

"Велика і стратегічна проблема в тому, що ми повинні знайти рішення і заміну російської нафти. А до того часу працюємо над новими сховищами і знаходимо їх у приватних комерційних структур", - сказав Вучич.

За його словами, зараз в країні найнижчі ціни на бензин в регіоні, проте Сербія може зіткнутися з проблемами найближчим часом. Він нагадав, що через санкції поставки нафти через компанії, які належать російським громадянам, скоро стануть неможливими.

Нагадаємо, на початку червня Європейський союз прийняв рішення затвердити шостий пакет санкцій з поступовим ембарго на нафту з Росії.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сербия
NEWS
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження