Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Сербія - Бразилія: прогноз букмекерів

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    27.06.2018 - 17:52
Фото: збірна Бразилії перед матчем з Сербами (twitter.com/cbf_futebol)
Фото: збірна Бразилії перед матчем з Сербами (twitter.com/cbf_futebol)

Фахівці вважають "селесао" фаворитом матчу

Збірні Сербії та Бразилії зіграють в третьому турі групи E чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку очікувано на стороні "селесао".

27 червня 21:00
Москва, стадіон "Спартак"

 

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу п'ятикратних чемпіонів світу з коефіцієнтом 1,5, а на їх опонента - 7,5. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 4,5.

Їх колеги з William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф Бразилії можна поставити з коефіцієнтом 1,5, а на перемогу Сербії - 7,0.

Схожі коефіцієнти пропонують і з Bwin. На перемогу бразильців коефіцієнт становить 1,50. Потенційний успіх сербів оцінюється балом 6,50, нічийний підсумок - 4,33.

Нагадаємо, збірна Хорватії виграла на ЧС-2018 третій матч поспіль.

Сербія - Бразилія: де дивитися матч Сербія - Бразилія: онлайн трансляція матчу
Теги публікації: прогноз, ЧМ-2018, Сербия, сборная Бразилии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся