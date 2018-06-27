Сербія - Бразилія: прогноз букмекерів

Фахівці вважають "селесао" фаворитом матчу

Збірні Сербії та Бразилії зіграють в третьому турі групи E чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку очікувано на стороні "селесао".

27 червня 21:00

Москва, стадіон "Спартак"

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу п'ятикратних чемпіонів світу з коефіцієнтом 1,5, а на їх опонента - 7,5. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 4,5.

Їх колеги з William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф Бразилії можна поставити з коефіцієнтом 1,5, а на перемогу Сербії - 7,0.

Схожі коефіцієнти пропонують і з Bwin. На перемогу бразильців коефіцієнт становить 1,50. Потенційний успіх сербів оцінюється балом 6,50, нічийний підсумок - 4,33.

Нагадаємо, збірна Хорватії виграла на ЧС-2018 третій матч поспіль.