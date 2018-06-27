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Сербия - Бразилия: прогноз букмекеров

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    27.06.2018 - 17:52
Фото: сборная Бразилии перед матчем с Сербами (twitter.com/cbf_futebol)
Фото: сборная Бразилии перед матчем с Сербами (twitter.com/cbf_futebol)

Специалисты считают "селесао" фаворитом матча

Сборные Сербии и Бразилии сыграют в третьем туре группы E чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке ожидаемо на стороне "селесао".

27 июня 21:00
Москва, стадион "Спартак"

 

Компания bet365 принимает ставки на победу пятикратных чемпионов мира с коэффициентом 1,5, а на их оппонента - 7,5. Ничья в этом поединке оценивается в 4,5.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения - на триумф Бразилии можно поставить с коэффициентом 1,5, а на победу Сербии - 7,0.

Похожие коэффициенты предлагают и из Bwin. На победу бразильцев коэффициент составляет 1,50. Потенциальный успех сербов оценивается баллом 6,50, ничейный итог - 4,33.

Напомним, сборная Хорватии выиграла на ЧМ-2018 третий матч подряд.

Сербия - Бразилия: где смотреть матч Сербия - Бразилия: онлайн трансляция матча
Теги публикации: прогноз, ЧМ-2018, Сербия, сборная Бразилии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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