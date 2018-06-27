Сербия - Бразилия: прогноз букмекеров

Специалисты считают "селесао" фаворитом матча

Сборные Сербии и Бразилии сыграют в третьем туре группы E чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке ожидаемо на стороне "селесао".

27 июня 21:00

Москва, стадион "Спартак"

Компания bet365 принимает ставки на победу пятикратных чемпионов мира с коэффициентом 1,5, а на их оппонента - 7,5. Ничья в этом поединке оценивается в 4,5.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения - на триумф Бразилии можно поставить с коэффициентом 1,5, а на победу Сербии - 7,0.

Похожие коэффициенты предлагают и из Bwin. На победу бразильцев коэффициент составляет 1,50. Потенциальный успех сербов оценивается баллом 6,50, ничейный итог - 4,33.

Напомним, сборная Хорватии выиграла на ЧМ-2018 третий матч подряд.