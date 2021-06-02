Біля Шрі-Ланки тоне танкер з хімікатами. Існує небезпека екологічної катастрофи

Зареєстроване в Сінгапурі судно спалахнуло поблизу Шрі-Ланки майже два тижні тому. Весь цей час його намагалися загасити, а коли це вдалося, судно почало тонути. Якщо танкер піде на дно, то у море можуть вилитися сотні тон нафти з його паливних баків.

"Судно тоне. Його намагаються відбуксирувати в глибоке море, перш ніж воно потоне, щоб мінімізувати забруднення морського середовища, але задня частина судна дрейфує", - заявив представник ВМС Шрі-Ланки капітан Індіка Сілва.

На судні також перебуває азотна кислота, яка разом з нафтою та іншими хімікатами, може знищити все морське дно, що за словами екологів являє собою "найгірший екологічний сценарій".

На час ліквідації надзвичайної ситуації влада Шрі-Ланки тимчасово зупинила весь рибний промисел поблизу тонучого судна.

Фото: біля Шрі-Ланки тоне танкер з хімікатами (facebook.com SriLankaAirForceGuardiansoftheSkies)

Що стало причиною інциденту

Як вважають у Шрі-Ланці, причиною пожежі на судні X-Press Pearl, яке перевозило 25 тонн хімікатів, став витік азотної кислоти, про яку екіпаж дізнався ще 11 травня. Сінгапурська компанія X-Press Shipping, яка володіє судном, підтвердила, що екіпаж знав про витік, але Катар та Індія не дозволили екіпажу зійти із судна, перш ніж почалася пожежа.

Водночас факт того, що Шрі-Ланки дозволила цьому судну зайти у свої води, спровокував критику в бік влади острову. Чиновники подали скаргу в поліцію на капітана судна, а цього тижня його та механіка допитали правоохоронці. Суд вже заборонив капітану та двом механікам судна виїжджати зі Шрі-Ланки.