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Біля Шрі-Ланки тоне танкер з хімікатами. Існує небезпека екологічної катастрофи

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Шрі-Ланка, Середа 02 червня 2021 17:13
Біля Шрі-Ланки тоне танкер з хімікатами. Існує небезпека екологічної катастрофи Фото: біля Шрі-Ланки тоне танкер з хімікатами (facebook.com SriLankaAirForceGuardiansoftheSkies)
Автор: Дмитро Левицький

Біля берегів Шрі-Ланки тоне вантажне судно X-Press Pearl з хімічними речовинами. Інцидент може спричинити екологічну катастрофу.

Про це повідомляє агентство BBC.

Зареєстроване в Сінгапурі судно спалахнуло поблизу Шрі-Ланки майже два тижні тому. Весь цей час його намагалися загасити, а коли це вдалося, судно почало тонути. Якщо танкер піде на дно, то у море можуть вилитися сотні тон нафти з його паливних баків.

"Судно тоне. Його намагаються відбуксирувати в глибоке море, перш ніж воно потоне, щоб мінімізувати забруднення морського середовища, але задня частина судна дрейфує", - заявив представник ВМС Шрі-Ланки капітан Індіка Сілва.

На судні також перебуває азотна кислота, яка разом з нафтою та іншими хімікатами, може знищити все морське дно, що за словами екологів являє собою "найгірший екологічний сценарій".

На час ліквідації надзвичайної ситуації влада Шрі-Ланки тимчасово зупинила весь рибний промисел поблизу тонучого судна.

Біля Шрі-Ланки тоне танкер з хімікатами. Існує небезпека екологічної катастрофи

Фото: біля Шрі-Ланки тоне танкер з хімікатами (facebook.com SriLankaAirForceGuardiansoftheSkies)

Що стало причиною інциденту

Як вважають у Шрі-Ланці, причиною пожежі на судні X-Press Pearl, яке перевозило 25 тонн хімікатів, став витік азотної кислоти, про яку екіпаж дізнався ще 11 травня. Сінгапурська компанія X-Press Shipping, яка володіє судном, підтвердила, що екіпаж знав про витік, але Катар та Індія не дозволили екіпажу зійти із судна, перш ніж почалася пожежа.

Водночас факт того, що Шрі-Ланки дозволила цьому судну зайти у свої води, спровокував критику в бік влади острову. Чиновники подали скаргу в поліцію на капітана судна, а цього тижня його та механіка допитали правоохоронці. Суд вже заборонив капітану та двом механікам судна виїжджати зі Шрі-Ланки.

Нагадаємо, минулого тижня у Туреччині зупиняли рух протокою Босфор через аварію на нафтовому танкері.

А сьогодні в морі потонув найбільший військовий корабель Ірану.

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Новини України В світі судно авария танкер Шри-Ланка
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