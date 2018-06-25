Сербія і Косово відновили переговори про примирення

Посередником у переговорному процесі виступає Євросоюз

Сербія відновила переговори за посередництва ЄС щодо поліпшення відносин з Косово. Про це повідомляє РТС.

Як повідомляється, президент Сербії Александар Вучич провів переговори з лідером Косово Хашимом Тачі в Брюсселі за посередництва високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федерики Могерини.

У ході бесіди сторони обговорили багато важливих питань і домовилися про мирне вирішення проблем, взаємній повазі, щоб гарантувати безпеку для громадян.

"Я не оптиміст, але ми почали обговорювати ті питання, які я вважаю дуже важливими", - сказав Вучич, зазначивши, що звернеться до нації, коли побачить перспективу компромісного рішення.

Сербський лідер додав, що не буде підписувати остаточну угоду без "рішення народу".

У свою чергу, Тачі після зустрічі заявив, що мова йде про спробу досягнення остаточної угоди, яка буде прийнятною як Косова, так і Сербії.

"Це була важка зустріч, непроста, але позитивно, що дивимося в майбутнє на користь обох країн. Ми прийшли до висновку, що досягнення остаточної угоди про повної нормалізації відносин між Косово і Сербією в інтересах обох сторін і регіону", - сказав він.

Тачі вважає, що країни багато втрачають, залишаючись ізольованими і не маючи можливості приєднатися до Євросоюзу.

"Ми не повинні бути заручниками міфів минулого, а жити в нинішній реальності і бачити майбутнє обох країн. Сьогодні в Косово і Сербії патріотизмом є не оплакування минулого, а досягнення миру та угоди про примирення", - переконаний Тачі.

Нагадаємо, Європейська комісія має намір значно прискорити вступ у Євросоюз шести західнобалканських країн, зокрема, Сербія і Чорногорія можуть стати частиною союзу до 2025 року.