СЕО "Метинвеста" назвал главные вызовы, которые стоят перед Украиной на пути в ЕС

Рыженков принял участие в панели "Восстановление Украины и реиндустриализация Европы: общее экономическое будущее". К обсуждению присоединились первый заместитель министра развития громад и территорий Украины Алена Шкрум, представители ЕИБ и BGK, генерального директората Еврокомиссии по вопросам мобильности и транспорта (DG MOVE) и международной технологической компании Indra Sistemas.

По словам гендиректора "Метинвеста", компания ожидает начала восстановления страны и планирует принимать в нем участие, в том числе в инфраструктурных проектах, ведь инфраструктура лежит в основе экономики. Поэтому важно не просто восстановить ее, а сделать лучше и современнее.

В то же время изменений требует не только физическая, но и правовая инфраструктура, особенно регуляция деятельности естественных монополий, подчеркнул Рыженков.

"Бизнесу нужна предсказуемость и прозрачность. И это то, что мы должны переосмыслить в Украине на пути к членству в Евросоюзе. Это имеет большое значение как для крупного, так и для малого бизнеса. Мы должны использовать такую возможность, чтобы обновить, перестроить украинскую регуляторную систему. Нужно избавиться от бюрократии и ввести новое прозрачное регулирование там, где это нужно для бизнеса. И, по моему мнению, это является абсолютным приоритетом в процессе вступления в Евросоюз", - подчеркнул он.

Кроме того, большую роль играет финансовая структура, которую предлагают международные финансовые учреждения.

"Когда такие институты заходят в страну, они создают определенный вотум доверия, который поощряет другие финансовые учреждения идти тем же путем. И это прекрасно, когда речь идет о правительственных или государственных проектах. В то же время нам хотелось бы увидеть, как эти механизмы будут работать для малого и среднего бизнеса, а возможно, и для крупного - в рамках совместных проектов. Это определенно поможет ускорить процесс даже в нынешних условиях", - считает СЕО "Метинвеста".

Саммит "ЕС - Украина: On the Road to URC2025" стал платформой для углубления экономической интеграции Украины с Евросоюзом, и собрал более 500 участников из разных отраслей - финансов, инфраструктуры, энергетики и транспорта. К мероприятию присоединились высокопоставленные чиновники из Европейской комиссии, украинского правительства, а также представители Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Польского банка развития (BGK). Организаторы события - Европейская комиссия, Италия, а также Польша в рамках председательства в Совете ЕС.

Как известно, компания "Метинвест" Рината Ахметова заплатила в бюджет 20 млрд грн налогов в 2024 году. Это на 36% больше, чем в 2023 году. Также с 24 февраля 2022 года "Метинвест", с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн - это второй показатель в государстве.