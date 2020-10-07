У Києві оновлений температурний рекорд, що тримався з кінця 19 століття

Фото: осінь у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кияни пережили найтеплішу ніч за всю історію спостережень

Ніч на середу, 7 жовтня, у Києві виявилась найтеплішою в історії, адже температура не опустилася нижче 14,5 градусів тепла. Попереднє рекордне значення 13,8 градусів 1893 року перевищено на 0,7 градусів.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними спостережень, загалом з початку року у Києві встановлено 27 температурних рекордів.

"Метеорологічне літо у столиці триває", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вересень у Києві повторив температурний рекорд 100-річної давнини 1909 року. Середньомісячна температура повітря вересня 2020 року у Києві становила 18,4 градусів тепла, що перевищило кліматичну норму на 4,5 градусів.

Відзначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у жовтні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 6-12 градусів, що в межах середніх багаторічних значень. За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 30-65 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в коментарі РБК-Україна заявив, що "бабине літо" слід очікувати в жовтні.