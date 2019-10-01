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Вересень у Києві був теплішим за норму на 2 градуси

Новини » Суспільство    01.10.2019 - 16:30
Вересень у Києві був теплішим за норму на 2 градуси
Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

Заморозків у Києві поки що не було

Середньомісячна температура повітря вересня 2019 року у Києві склала 15,9 градусів тепла, що на 2,0 градуси вище за кліматичну норму. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомленні, вересень був дуже контрастним - середньодекадні температури першої та другої декад виявились вищими за кліматичну норму на 4,1 градусів та 2,1 градусів відповідно, а третя декада була по справжньому осінньою - її температура на 0,3 градусів нижча за норму.

Найспекотнішим днем було 3 вересня, коли максимальна температура досягла 31,3 градусів тепла, а найхолоднішим -24 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до 2,0 градусів тепла.

"На проспекті Науки випало 22 мм опадів, що становить лише 47% кліматичної норми, тобто уже четвертий місяць поспіль виявився скупим на опади", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньодобова температура повітря у Києві 18 вересня опустилася нижче 15 градусів тепла, що означає прихід до столиці метеорологічної осені.

Відзначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура жовтня 2019 року в Україні становитиме 7-12 градусів, в гірських районах 6-7 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень.

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