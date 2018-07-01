Сенцова примусово не годують, - адвокат

Сенцова можуть примусово годувати, якщо настане друга криза

Адвокат українського політв'язня в Росії режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе заявив, що Сенцова поки примусово не годують. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Годування обговорював Олег з начальником медичної частини тільки після того, як у Олега настане друга криза", - розповів Дінзе.

Адвокат нагадав, що перша криза в українського режисера сталася на 26-й день його голодування.

За його словами, їжа для примусового голодування є білково-вітамінної сумішшю. Вона схожа на дитяче харчування світлого кольору. Дають її особам, які голодували певний час і не можуть приймати звичайну їжу.

Нагадаємо, раніше Дінзе заявив, що зараз до влади в Росії є два прохання про помилування Сенцова.