Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Российским властям поступило два прошения о помиловании Сенцова, - адвокат

НовостиПолитика    29.06.2018 - 21:45
Фото: Олег Сенцов (youtube.comІНФОРМАТОР)
Фото: Олег Сенцов (youtube.comІНФОРМАТОР)

Одно из прошений поступило из Европы

Адвокат удерживаемого в России украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что сейчас к властям в России есть два прошения о помиловании Сенцова, передает "Громадське".

Однако, он не стал раскрывать личности просителей.

"По меньшей мере два прошения о помиловании поступило, я не буду озвучивать от кого, как и почему. Мне эту информацию рассказали (на анонимных условиях, - ред.). Я считаю, что должны будут озвучить те люди, которые это сделали. Официально одно из прошений о помиловании поступило из Европы. И здесь одно местное прошение о помиловании. Пусть люди сами озвучивают, я не могу озвучить", - сообщил адвокат.

Защитник отметил, что юридически о помиловании не обязательно должна просить семья. По его словам, это может быть определенный человек, которому не безразлична судьба Сенцова.

"Это могут быть соответственно и люди из-за границы, и должностные лица. Ограничений по ходатайству о помиловании нет", - подчеркнул Динзе.

Кроме того, адвокат подтвердил, что Сенцов находится в медсанчасти, и его состояние стабильное.

"Я могу сказать, что как мне известно, он сейчас находится в состоянии стабильном, он все так же находится в медицинской части и, соответственно, угрозы его состоянию пока нет. Что будет завтра и дальше, конечно, неизвестно, потому что, как сказали врачи , кризис может наступить в любой момент", - добавил Динзе.

Напомним, ранее Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что документального подтверждения российского гражданства удерживаемого в России политзаключенного Олега Сенцова не существует.

Осужденного в России политзаключенного Клыха этапировали в психиатрическую больницу Россия медлит с рассмотрением списков граждан для обмена
Теги публикации: Российская Федерация, Олег Сенцов, помилование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
ДТП в Харькове: Алену Зайцеву заметили на лавочке около больницы (фото)
"Мажоры закрыли доступ к Днепру": активисты С14 устроили погром забора под Киевом (фото)
Ани Лорак "засветилась" на вечеринке в Киеве в компании Насти Каменских (фото)
Поль Манондиз перепел хит Олега Винника на французском языке (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь