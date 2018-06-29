Российским властям поступило два прошения о помиловании Сенцова, - адвокат

Одно из прошений поступило из Европы

Адвокат удерживаемого в России украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что сейчас к властям в России есть два прошения о помиловании Сенцова, передает "Громадське".

Однако, он не стал раскрывать личности просителей.

"По меньшей мере два прошения о помиловании поступило, я не буду озвучивать от кого, как и почему. Мне эту информацию рассказали (на анонимных условиях, - ред.). Я считаю, что должны будут озвучить те люди, которые это сделали. Официально одно из прошений о помиловании поступило из Европы. И здесь одно местное прошение о помиловании. Пусть люди сами озвучивают, я не могу озвучить", - сообщил адвокат.

Защитник отметил, что юридически о помиловании не обязательно должна просить семья. По его словам, это может быть определенный человек, которому не безразлична судьба Сенцова.

"Это могут быть соответственно и люди из-за границы, и должностные лица. Ограничений по ходатайству о помиловании нет", - подчеркнул Динзе.

Кроме того, адвокат подтвердил, что Сенцов находится в медсанчасти, и его состояние стабильное.

"Я могу сказать, что как мне известно, он сейчас находится в состоянии стабильном, он все так же находится в медицинской части и, соответственно, угрозы его состоянию пока нет. Что будет завтра и дальше, конечно, неизвестно, потому что, как сказали врачи , кризис может наступить в любой момент", - добавил Динзе.

Напомним, ранее Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что документального подтверждения российского гражданства удерживаемого в России политзаключенного Олега Сенцова не существует.