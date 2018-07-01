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Сенцова не кормят принудительно, - адвокат

НовостиОбщество    01.07.2018 - 21:43
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Сенцова могут принудительно кормить, если наступит второй кризис

Адвокат украинского политзаключенного в России режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что Сенцова пока принудительно не кормят. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Кормление обсуждал Олег с начальником медицинской части только после того, как у Олега наступит второй кризис", - рассказал Динзе.

Адвокат напомнил, что первый кризис у Сенцова произошел на 26-й день его голодовки.

По его словам, еда для принудительного голодания является белково-витаминной смесью. Она похожа на детское питание светлого цвета. Дают ее лицам, кототорые голодали определенное время и не могут принимать обычную пищу.

Напомним, ранее Динзе заявил, что сейчас к властям в России есть два прошения о помиловании Сенцова.

Российским властям поступило два прошения о помиловании Сенцова, - адвокат Документального подтверждения российского гражданства Сенцова не существует, - Денисова
Теги публикации: Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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