Сенцова не кормят принудительно, - адвокат

Сенцова могут принудительно кормить, если наступит второй кризис

Адвокат украинского политзаключенного в России режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что Сенцова пока принудительно не кормят. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Кормление обсуждал Олег с начальником медицинской части только после того, как у Олега наступит второй кризис", - рассказал Динзе.

Адвокат напомнил, что первый кризис у Сенцова произошел на 26-й день его голодовки.

По его словам, еда для принудительного голодания является белково-витаминной смесью. Она похожа на детское питание светлого цвета. Дают ее лицам, кототорые голодали определенное время и не могут принимать обычную пищу.

Напомним, ранее Динзе заявил, что сейчас к властям в России есть два прошения о помиловании Сенцова.