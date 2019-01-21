Сенцов майже відновив попередню вагу після голодування

Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Політв'язень надіслав листа з колонії 17 січня

Український режисер та політв'язень Олег Сенцов написав листа з російської колонії, у якому повідомив, що набрав вагу до тієї, яка в нього була до ув'язнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення російського правозахисника Миколу Щура у Facebook.

Як зазначається, Сенцов розповів, що почувається добре, а в штрафний ізолятор його не поміщали.

"Олег Сенцов надіслав лист від 17 січня. Пише, що у нього все добре: займається спортом, набрав вагу майже такою, якою був на волі, за останній місяць списав три ручки. На новорічні свята його, на відміну від Саші Кольченко, в ШІЗО НЕ садили", - написав Щур.

Також правозахисник розповів, що Сенцов передав привіт полоненим українським морякам і слова подяки всім волонтерам, які їм допомагають.

Нагадаємо, український політв'язень Олег Сенцов припинив голодування, яке тримав 145 днів, 6 жовтня 2018 року. За час голодування у політв'язня значно погіршився стан здоров'я. Крім того, він схуд на 30 кілограмів.

РБК-Україна повідомляло, що 21 грудня Сенцова виписали з медичної частини колонії і перемістили в загін для подальшого відбування покарання.