Сенцова виписали з медчастини колонії

Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

У РФ заявили, що Сенцова можуть залучити до праці

Українського політв'язня Олега Сенцова виписали з медичної частини колонії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

У РФ заявляють, що стан Сенцова оцінюється як задовільний.

"Відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря він (Сенцов, - ред.) переведений з медичної частини установи в загін для подальшого відбування покарання", - повідомили в регіональному управлінні ФСВП.

"Сенцов може залучатися до праці згідно ст. 103, ст. 106 Кримінально-виконавчого кодексу РФ", - додали у відомстві.

Нагадаємо, адвокат політв'язня Дмитро Дінзе повідомляв, що в українського режисера, політв'язня Олега Сенцова у результаті голодування виявлена "органічна поразка" серця, печінки і нирок. За його словами, здоров'я залишає бажати кращого.

Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичнгої угруповання" в окупованому Криму. Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".