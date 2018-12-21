ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Сенцова виписали з медчастини колонії

Новини » Суспільство    21.12.2018 - 14:54
Сенцова виписали з медчастини колонії
Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

У РФ заявили, що Сенцова можуть залучити до праці

Українського політв'язня Олега Сенцова виписали з медичної частини колонії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

У РФ заявляють, що стан Сенцова оцінюється як задовільний.

"Відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря він (Сенцов, - ред.) переведений з медичної частини установи в загін для подальшого відбування покарання", - повідомили в регіональному управлінні ФСВП.

"Сенцов може залучатися до праці згідно ст. 103, ст. 106 Кримінально-виконавчого кодексу РФ", - додали у відомстві.

Нагадаємо, адвокат політв'язня Дмитро Дінзе повідомляв, що в українського режисера, політв'язня Олега Сенцова у результаті голодування виявлена "органічна поразка" серця, печінки і нирок. За його словами, здоров'я залишає бажати кращого.

Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичнгої угруповання" в окупованому Криму. Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

У Кремлі заявили про різні підходи РФ і України до обміну "всіх на всіх" Червоний Хрест просить РФ надати доступ до українських моряків
Новини України Російська ФедераціяОлег Сенцовполитзаключенные
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся