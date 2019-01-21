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Сенцов почти восстановил прежний вес после голодовки

Новости » Общество    21.01.2019 - 16:34
Сенцов почти восстановил прежний вес после голодовки
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Политзаключенный прислал письмо из колонии 17 января

Украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов написал письмо из российской колонии, в котором сообщил, что набрал вес до того, который у него был до заключения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение российского правозащитника Николая Щура в Facebook.

Как отмечается, Сенцов рассказал, что чувствует себя хорошо, а в штрафной изолятор его не помещали.

"Олег Сенцов направил письмо от 17 января. Пишет, что у него все хорошо: занимается спортом, набрал вес почти такой, какой был на свободе, за последний месяц списал три ручки. На новогодние праздники его, в отличие от Саши Кольченко, в ШИЗО НЕ сажали", - написал Щур.

Также правозащитник рассказал, что Сенцов передал привет пленным украинским морякам и слова благодарности всем волонтерам, которые им помогают.

Сенцов почти восстановил прежний вес после голодовки

Напомним, украинский политзаключенный Олег Сенцов прекратил голодовку, которую держал 145 дней, 6 октября 2018 года. За время голодовки у политзаключенного значительно ухудшилось состояние здоровья. Кроме того, он похудел на 30 килограммов.

РБК-Украина сообщало, что 21 декабря Сенцова выписали из медицинской части колонии и переместили в отряд для дальнейшего отбывания наказания.

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Новости Украины Олег Сенцовголодовка
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