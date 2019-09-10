Сенцов: Путін не віддасть Крим

Звільнений в рамках обміну полоненими український політв'язень і режисер Олег Сенцов вважає, що президенту Російської Федерації Володимиру Путіну простіше віддати Кремль, ніж Крим. Про це він заявив на спільній прес-конференції з Олександром Кольченко, передає РБК-Україна.

За його словами, зміна режиму в Росії неминуче.

"Путін Крим не віддасть. Йому простіше віддати Кремль, ніж віддати Крим. Зміна режиму в Російській Федерації - це неминуче. Я сподіваюся, я побачу це подія", - заявив колишній полизаключенный.

У свою чергу Олександр Кольченко зазначив, що повернення Криму можливе лише за умови, що в Росії буде повалено режим нинішнього президента.

"Повернення Криму можливе лише після повалення режиму Путіна", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Сенцов і Кольченко розповіли про плани повернення в Крим. За словами Сенцова, він в Крим приїде тільки на танках, при цьому позначивши, що буквально сприймати його слова не варто. Каже, що буде жити в Києві.

Крім того, колишній український політв'язнів Олег Сенцов не має претензій до Геннадія Афанасьєву, на свідченнях якого, зокрема, будувалося справу проти нього.

Також Олег Сенцов заявив, що питання щодо його політичному житті для нього залишається відкритим. Однак він буде намагатися зробити все можливе для українського народу.