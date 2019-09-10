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Сенцов ніколи не отримував російського паспорта

Новини » Політика    10.09.2019 - 13:18
Сенцов ніколи не отримував російського паспорта
Фото: Олег Сенцов (РБК-Україна)

Режисер відмовився від пропозицій окупантів

Звільнений в рамках обміну полоненими український політв'язень Олег Сенцов заявив, що у нього ніколи не було російського паспорта. Про це він сказав на прес-конференції в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Перша прес конференція Олега Сенцова та Олександра Кольченко.

Опубліковано РБК-Украина Вівторок, 10 вересня 2019 р.

Як нагадав Сенцов, в 2014 році, після того, як Росія захопила Крим, можна було написати відмову від російського громадянства, інакше воно давалося автоматично.

"Я не збирався в цьому брати участь. Відповідно, коли я опинився в полоні у в'язниці, вони намагалися цим скористатися. Нам намагалися зробити, щоб ми отримали російські паспорти. У мене не було російського паспорта ніколи", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, українські політв'язні Олег Сенцов і Олександр Кольченко 10 вересня провели прес-конференцію після звільнення з російського полону.

На прес-конференції 10 вересня Олег Сенцов і Олександр Кольченко розповіли, чи будуть судитися з Росією. Зокрема, Сенцов зазначив, що не має наміру судитися індивідуально, а Кольчено підкреслив, що його захист подавав позов до ЄСПЛ.

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Новини України Російська ФедераціяКримОлег Сенцов
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