Сенсации 4-го тура УПЛ: "Динамо" разгромило "Полесье", а "Карпаты" едва спаслись от новичка

"Полтава" - "Заря" - 1:4

Матч начался с быстрого гола "Зари" - на 1-й минуте отличился Будковский. Несмотря на попытки "Полтавы" отыграться, луганчане удвоили преимущество благодаря красивому голу Саленко на 27-й минуте.

Еще через четыре минуты счет стал разгромным после гола Слесаря, которому ассистировал вратарь Турбаевский.

Во втором тайме "Заря" довела счет до 4:0 - гол забил Анджушич. "Полтава" смогла ответить лишь голом престижа на 75-й минуте от Бужина.

"Кудривка" - "Карпаты" - 2:2

Дебютант УПЛ, "Кудривка", в большинстве не смогла удержать победу над "Карпатами".

Хозяева быстро вышли вперед благодаря голу Рогозинского. На 26-й минуте "Карпаты" остались в меньшинстве после прямой красной карточки Бабогло. Перед перерывом Сторчоус удвоил преимущество "Кудривки".

Однако, во втором тайме "Карпаты" проявили характер: Альварес сократил отставание, а на 90+7 минуте Жан Педрозу дальним ударом принес своей команде ничью. По итогам матча "Кудривка" имеет 7 очков, а "Карпаты" - 3.

"Кривбасс" - "Оболонь" - 2:1

Главным героем матча стал полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб. На 59-й минуте он открыл счет ударом головой, а через 11 минут оформил дубль, реализовав пенальти.

"Оболонь" сократила отставание на 87-й минуте усилиями Дениса Теслюка, но на большее киевлян не хватило.

"Кривбасс" одержал третью подряд победу в чемпионате, поднявшись на второе место, а "Оболонь" опустилась на седьмую строчку.

"Колос" - "Эпицентр" - 1:0

Судьбу этого равного поединка решил автогол.

На 64-й минуте после подачи с фланга вратарь "Эпицентра" Олег Билык неудачно отбил мяч, который рикошетом от его одноклубника Степана Григоращука залетел в ворота.

Этот единственный гол принес "Колосу" минимальную победу.

"Металлист 1925" - "Рух" - 2:0

"Металлист 1925" одержал уверенную победу над "Рухом" благодаря двум голам в первом тайме.

На 26-й минуте отличился Владислав Калитвинцев, а на 45-й минуте - Петер Итодо.

Эта победа стала первой для харьковчан в домашних матчах и прервала серию из пяти безвыигрышных поединков против "Руха".

ЛНЗ - "Верес" - 0:2

В матче в Черкассах "Верес" одержал первую победу в сезоне, обыграв ЛНЗ. Голы забили Бойко на 3-й минуте и Ндукве на 69-й.

На 81-й минуте игрок ЛНЗ Муравский получил удаление. Для хозяев поля это поражение стало первым в текущем чемпионате.

"Динамо" - "Полесье" - 4:1

Центральный матч тура завершился разгромом "Полесья". Хотя житомиряне открыли счет на 7-й минуте усилиями Томера Йосефи, "Динамо" быстро перехватило инициативу.

Эдуардо Герреро сравнял счет, а к концу первого тайма Виталий Буяльский оформил дубль. Во второй половине игры точку в матче поставил Назар Волошин.

Благодаря этой победе "Динамо" набрало 12 очков и закрепилось на первом месте в таблице.

"Шахтер" - "Александрия" - 2:0

Донецкий "Шахтер" уверенно победил "Александрию" благодаря голам в первом тайме. На 25-й минуте Артем Бондаренко открыл счет после передачи Педриньо.

А на 37-й минуте уже сам Педриньо отметился голом, воспользовавшись ошибкой голкипера "Александрии".

Во втором тайме "горняки" могли увеличить преимущество, но гол Очеретько был отменен из-за офсайда, а Элиас не реализовал пенальти.

Турнирная таблица после 4-го тура

"Динамо" возглавляет таблицу с 12 очками. Кривбасс и "Заря" демонстрируют мощный старт сезона. Оболонь, ЛНЗ и Полесье отстают, имея лишь по 3-7 баллов.