Сенсация в отборе: еще одна африканская страна гарантировала себе место на ЧМ-2026

Сборная Туниса гарантировала себе участие в финальной части чемпионата мира-2026 по футболу. Команда досрочно вышла из группы, обыграв Экваториальную Гвинею в восьмом туре африканской квалификации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
В отборе на ЧМ-2026 в Африке участвуют 53 команды, поделенные на девять групп. В восьми группах соревнуются по шесть сборных, а в одной - пять (из-за снятия Эритреи). Все команды должны провести по 10 туров.
Тунис подходил к игре против Экваториальной Гвинеи без единого поражения, набрав 19 очков.
Более того, команда не пропустила ни одного мяча в семи стартовых матчах, забив 13 голов. Соперники имели 10 очков после семи туров.
Судьба поединка решилась на последних минутах - полузащитник Мохамед Бен Ромдхан забил победный гол на 90+4 минуте, установив счет 1:0.
Благодаря победе Тунис стал недосягаемым для преследователей и гарантировал себе выход на чемпионат мира за два тура до завершения отбора.
Для Туниса это уже седьмой выход на чемпионат мира в истории и третий подряд. В Катаре-2022 команда завершила выступление на групповом этапе, но одержала сенсационную победу над Францией.
Тунис стал вторым представителем Африки на ЧМ-2026 - ранее путевку получило Марокко, которое возглавило группу Е.
Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.