Сенсация в отборе: еще одна африканская страна гарантировала себе место на ЧМ-2026

Как Тунис добыл путевку на мундиаль

В отборе на ЧМ-2026 в Африке участвуют 53 команды, поделенные на девять групп. В восьми группах соревнуются по шесть сборных, а в одной - пять (из-за снятия Эритреи). Все команды должны провести по 10 туров.

Тунис подходил к игре против Экваториальной Гвинеи без единого поражения, набрав 19 очков.

Более того, команда не пропустила ни одного мяча в семи стартовых матчах, забив 13 голов. Соперники имели 10 очков после семи туров.

Судьба поединка решилась на последних минутах - полузащитник Мохамед Бен Ромдхан забил победный гол на 90+4 минуте, установив счет 1:0.

Турнирная таблица группы H после 8 тура

Тунис - 22 очка (8 матчей), 13:0

Намибия - 12 (7), 9:4

Либерия - 11 (8), 9:9

Малави - 10 (8), 8:9

Экваториальная Гвинея - 10 (8), 7:11

Сан-Томе и Принсипи - 0 (7), 4:17

Благодаря победе Тунис стал недосягаемым для преследователей и гарантировал себе выход на чемпионат мира за два тура до завершения отбора.

Историческое достижение Туниса

Для Туниса это уже седьмой выход на чемпионат мира в истории и третий подряд. В Катаре-2022 команда завершила выступление на групповом этапе, но одержала сенсационную победу над Францией.

Тунис стал вторым представителем Африки на ЧМ-2026 - ранее путевку получило Марокко, которое возглавило группу Е.

Список участников ЧМ-2026 на сегодня

Африка (2/9): Марокко, Тунис

Азия (5/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия

Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия, Парагвай

Северная Америка (3/6): США, Канада, Мексика

Океания (1/1): Новая Зеландия

Победители плейофф (0/2): -

Европа (0/16): -

Когда и где состоится ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.