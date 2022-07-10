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Джоковіч виграв Вімблдон-2022 і обійшов Федерера за титулами "Великого шолома"

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Сполучене Королівство, Неділя 10 липня 2022 19:16
Джоковіч виграв Вімблдон-2022 і обійшов Федерера за титулами "Великого шолома" Фото: Новак Джоковіч здобув 21-й титул "Великого шолома" (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорців

Перемогою сербського тенісиста Новака Джоковіча над австралійцем Ніком Кірйосом у чотирьох сетах завершився фінал Вімблдонського турніру-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2022, чоловіки, фінал

Джоковіч – Кірйос – 4:6, 6:3, 6:4, 7:6

Перший сет виявився найкоротшим у поєдинку. Суперники стабільно легко брали свої подачі та вклалися всього в 32 хвилини. Порушником "спокою" став Кірйос, який за рахунку 2:2 оформив брейк. Одного такого випадку австралійцю вистачило, аби повести в рахунку.

У другій партії боротьби побільшало. Джоковіч оформив брейк у четвертому геймі, а далі серб і його опонент продовжили вигравати свої подачі. У геймі, що мав стати фінальним для Джоковіча Кірйос не використав чотири (!) брейк-пойнти та програв сет.

Ще консервативнішою стала третя партія. Фіналісти своїми успішними подачами довели рахунок до 4:4, але тут невчасно занерував Кірйос. Ведучи 40:0, він примудрився програти гейм на власній подачі. У наступному ж Джоковіч дотиснув австралійця та повів за сетами.

Безкомпромісно серб і австралієць провели четверту партію. Попри спротив суперника, обоє лише перемагали на своїх подачах, довели рахунок 6:6 і перейшли з'ясовувати взаємини в тай-брейк. А там Кірйос припустився кількох помилок і програв сет і матч.

Здобутий на трав'яному мейджорі титул став для Новака Джоковіча 21-м на турнірах "Великого шолома" і 7-м на Вімблдоні. За тріумфами на мейджорах серб обійшов принципового опонента – Роджера Федерера (20 титулів). Попереду – Рафаель Надаль (23).

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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