ru ua
Нд, 17 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Екс-перша ракетка світу Г'юїтт увійшов до Залу тенісної слави

Новость на русском →
США, Неділя 17 липня 2022 11:38
Екс-перша ракетка світу Г'юїтт увійшов до Залу тенісної слави Фото: Лейтон Г'юїтт (другий ліворуч) із сім'єю (atptour.com)
Автор: Антон Федорців

Міжнародний зал тенісної слави в американському Ньюпорті поповнився зіркою чоловічого туру початку століття Лейтоном Г'юїттом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ATP.

Австралієць введений до залу слави на спеціальній церемонії в штаті Род-Айленд. "Новобранець" музею був презентований легендами-співвітчизниками – Джоном Ньюкомбом і Тоні Рочем.

Г'юїтт розпочав виступи в турі в 1998 році. Усього за три роки він став наймолодшим першим номером рейтингу ATP. Австралійцю ще не виповнився 21, коли він очолив класифікацію. У статусі першої ракетки світу він пробув 80 тижнів.

Г'юїтт тріумфував на US Open-2001, здолавши у фіналі одного зі своїх ідолів – Піта Сампраса. У 2002 році він переміг на Вімблдоні. Також він став найкращим на Підсумкових турнірах ATP у 2001 і 2002 рр. і здобув два Кубки Девіса з Австралією.

Завершив свої виступи на професіональному рівні Лейтон Г'юїтт у 2016 році. Тоді він покинув Australian Open після другого раунду. За кар'єру він здобув 30 титулів ATP.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис
NEWS
Екс-голова СБУ в Криму Кулінич на момент затримання був помічником Баканова, - джерела
Екс-голова СБУ в Криму Кулінич на момент затримання був помічником Баканова, - джерела
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року