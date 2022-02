Сенегал в серії пенальті переміг Єгипет та виграв Кубок Африки

Сенегал – Єгипет 0:0

На початку матчу збірна Сенегалу заробила право на пробиття пенальті. Але Садіо Мане не зумів переграти голкіпера єгиптян.

До кінця першого тайму була рівна гра, в якій можна відзначити хіба що удар Мохамеда Салаха, з яким впорався голкіпер Сенегалу.

В другому таймі продовжилась рівна гра, в якій трохи гострішими були сенегальці. Але команди не забили голів у основний час, тому їх очікувало ще 30 хвилин додаткового часу.

В першій додатковій 15-хвилинці гравці Сенегалу мали три гольові моменти, проте не змогли їх реалізувати. В другому додатковому таймі команди не ризикували і таке враження, що чекали на серію пенальті. Матч завершився з рахунком 0:0.

Серію пенальті команди розпочали з точних ударів. Єгипет не забив свій другий удар, а Сенегал третій. Рахунок 2:2 після трьох ударів. Сенегал забив і четвертий удар, а удар єгиптянина відбив Едуар Менді. Вирішальний п’ятий удар впевнено реалізував Садіо Мане і приніс Сенегалу перемогу на турнірі. 4:2 на користь Сенегалу в серії пенальті.

Senegal win first ever AFCON title, defeating Egypt in penalties. The winning penalty came from Liverpool’s Sadio Mane, who had one saved earlier in the match. Have a night Senegal supporters. pic.twitter.com/YqLNNXxrYl