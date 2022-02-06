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"Барселона" в результативному матчі обіграла "Атлетіко"

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Барселона, Неділя 06 лютого 2022 19:09
"Барселона" в результативному матчі обіграла "Атлетіко" Фото: гравці "Барселони" (twitter.com/FCBarcelona)
Автор: Андрій Вирва

В 23 турі іспанської Прімери каталонська "Барселона" приймала мадридський "Атлетіко". Господарі поля перемогли з рахунком 4:2

Про це повідомляє РБК-Україна.

Барселона – Атлетіко 4:2

Голи: Альба (10), Гаві (21), Араухо (43), Алвес (49) – Карраско (8), Суарес (58)

На восьмій хвилині матчу Яннік Феррейра Карраско отримав передачу від Луїса Суареса та точно пробив у нижній кут воріт. Проте вже в наступній атаці "Барселона" зрівняла рахунок, після навісу Дані Алвеса, Хорді Альба злету пробив у дальню "дев’ятку" воріт мадридського клубу. На 21-й хвилині Адама Траоре подав з флангу, а Гаві головою розстріляв ворота Яна Облака.

Перед перервою Рональд Араухо забив у ворота "матрасників" третій гол, виявившись найрозторопнішим у штрафному майданчику після удару в поперечину від Жерарда Піке. На перерву команди пішли за рахунку 3:1 на користь "Барси".

На початку другого тайму Дані Алвес довів рахунок до розгромного, точно пробивши після прострілу з лівого флангу. На 58-й хвилині Луїс Суарес відіграв один м’яч після подачі з кутового. На 69-й хвилині "Барселона" залишилась в меншості. Алвеса вилучили за удар ззаду по ногам Карраско. "Атлетіко" в більшості не створило небезпечних моментів та поступилося 2:4.

Нагадаємо, що вчора відбувся центральний матч 24-го туру італійської "Серії А". "Мілан" завдяки дублю Олів’є Жиру переграв "Інтер" з рахунком 2:1.

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