Сенатори США сьогодні зателефонують Зеленському, - CNN

Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе переговори з американськими сенаторами. Зустріч пройде по відеозв'язку о 16:30 за київським часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

За даними джерел видання, сенатори від Демократичної і Республіканської партій отримали запрошення взяти участь у Zoom-зустрічі Зеленським. Вона запланована на суботу на 09:30 за східним часом (16:30 за Києвом). Як зазначив один зі співрозмовників видання, посольство України у Вашингтоні поширило запрошення на зустріч із Зеленським серед сенаторів. Склад учасників і теми переговорів не називаються.