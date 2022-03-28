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Благодійна організація Шона Пенна CORE допомагатиме переселенцям Львівської області

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Понеділок 28 березня 2022 20:00
Благодійна організація Шона Пенна CORE допомагатиме переселенцям Львівської області Фото: благодійна організація Шона Пенна CORE допомагатиме переселенцям на Львівщині (t me)
Автор: Артем Горовенко

Актор та режисер Шон Пенн, який є засновником благодійної організації CORE, під час зустрічі з головою Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким заявив, що його організація хоче долучитися до допомоги українським переселенцям та налагодити партнерські відносини в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської ОВА.

"Наша організація хоче налагодити партнерські відносини саме тут, в Україні. Ми знаємо, наскільки важливо зараз підтримувати населення у боротьбі за свободу, тому будемо допомагати усім, чим можемо. Ваш досвід - це приклад для всього світу. Зараз ми хочемо отримати список найнеобхідніших речей для переселенців, щоб зібрати їх та у найкоротші терміни забезпечити людей допомогою", - сказав Пенн.

Своєю чергою обласний очільник зазначив, що Львівська область постійно отримує допомогу від країн Європи та піклується про переселенців.

"Наприклад, нас підтримує організація World Central Kitchen, що допомагає забезпечувати харчування переселенців. Станом на зараз роздали понад 1,3 млн порцій для людей. Водночас ми плануємо будувати тимчасові житла для ВПО, адже розуміємо, що жити у школах, дитсадках і гуртожитках - це не вихід і потрібно стабілізувати навчальний процес", - говорить він.

Також Козицький додав, що Львівська область бракує активної та системної участі європейських гуманітарних організацій, таких як Червоний Хрест чи ООН.

В повідомленні зазначається, що від початку російського вторгнення на території області знайшли прихисток 250 тисяч вимушених переселенців, а лише за останню добу до Львівщини прибули 585 осіб.

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