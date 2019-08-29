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Пентагон: військову допомогу Україні слід продовжувати

Новини » Політика    29.08.2019 - 23:33
Пентагон: військову допомогу Україні слід продовжувати
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Прохання переглянути програму військової допомоги Україні викликало обурення у законодавців обох палат Конгресу

У Пентагоні завершили розгляд обсягів військової допомоги Україні на замовлення Білого дому і дійшли висновку, що її слід продовжувати. Про це заявив високопоставлений американський чиновник, передає РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання зазначає, що в 2019 році Конгрес схвалив виділення 250 млн доларів військової допомоги Україні, щоб допомогти протистояти агресії Росії.

Однак в останні дні Управління бюджетне управління Білого дому затримало фінансування і попросило міністра оборони Марка Еспера та радника з національної безпеки Джона Болтона визначити, чи відповідає програма інтересам Сполучених Штатів.

Зазначається, що це прохання викликало обурення у законодавців обох палат Конгресу, які вважають, що програма має вирішальне значення для стримування російської військової агресії і Пентагон згоден з ними.

"Департамент переглянув пакет зарубіжної допомоги і підтримує його", - заявив старший чиновник Міністерства оборони США.

Він додав, що відповідні висновки передали Білому дому.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп попросив свою команду з національної безпеки переглянути програму надання Україні військової допомоги у сфері безпеки, у тому числі гроші на зброю, навчання, обладнання та розвідувальну підтримку, відому як Ініціатива сприяння безпеці в Україні.

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