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Для сенаторів США проведуть секретний брифінг щодо України, - CNN

Фото: для сенаторів США проведуть секретний брифінг щодо України (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 19 вересня, відбудеться секретний брифінг для членів Сенату США з приводу ситуації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що брифінги проведуть у зв’язку з успіхами Збройних сил України зі звільнення територій від російських загарбників.

Нагадаємо, секретні брифінги щодо України проводитимуть комітети Палати представників Конгресу США протягом двох тижнів.

Окрім того, президент США Джо Байден розпорядився виділити новий пакет військової допомоги Україні на 600 млн доларів.

У Пентагоні також оприлюднили повний список переданої Україні зброї та техніки.

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