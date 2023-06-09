ua ru
Сб, 10 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Конгресс США внесли законопроект о признании РФ страной-спонсором терроризма

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 09 июня 2023 23:37
В Конгресс США внесли законопроект о признании РФ страной-спонсором терроризма Фото: в Конгресс США внесли законопроект о признании РФ страной-спонсором терроризма (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Конгресс США внесли законопроект о признании РФ страной-спонсором терроризма. Инициативу поддержали представители и Демократической, и Республиканской партий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу законопроекта.

Сообщается, что документ представил конгрессмен от Демократической партии Тед Лью. Ранее законопроект о признании России спонсором терроризма выдвигали на голосование в сентябре 2022 года.

В новом документе говорится о том, что Россия неоднократно оказывала поддержку негосударственным террористическим группам до и во время полномасштабного вторжения в Украину.

По состоянию на сегодняшний день, в списке государств-спонсоров терроризма у США – Сирия, КНДР, Куба и Иран. Присвоение данного статуса стране позволяет США вводить дополнительные санкции, вводит полное эмбарго на продажу оружия и товаров двойного назначения, а также отказывать в экономической помощи.

США могут признать РФ государством-спонсором терроризма

Верховная Рада в годовщину полномасштабного вторжения РФ призвала парламенты других стран признать геноцид украинцев, а Россию государством-спонсором терроризма.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, признание России государством-спонсором терроризма уже оказывает существенное влияние на ее внешнюю политику, в частности в экономической сфере.

В свою очередь, Госдепартамент США не исключил признания России государством-спонсором терроризма за совершенные преступления в ходе вторжения в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Российская Федерация
NEWS
Кулеба жестко прошелся по ООН из-за отсутствия реакции на подрыв Каховской ГЭС
Кулеба жестко прошелся по ООН из-за отсутствия реакции на подрыв Каховской ГЭС
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС