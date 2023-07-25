Сенаторы США призвали подстроить военную помощь Украине под нужды фронта

Американские политики Келли и Дакворд, которые являются бывшими военными, отметили, что о важности предоставления Соединенными Штатами военной поддержки Украине было понятно с самого начала войны.

Сенаторы заявили, что поражение Путина в войне чрезвычайно важно, ведь "мир, в котором победит Украина, безопаснее. Это мир, в котором мы сможем еще больше укрепить НАТО и создать оплот против таких тиранов, как Путин".

"Мы должны оставаться преданными делу обеспечения Украины ракетами, артиллерийскими снарядами и другими боеприпасами, которые на этом этапе конфликта могут стать решающим фактором в принятии командиром решения об атаке. И мы должны делать это, анализируя, где новые возможности, как современные истребители, могут дать Украине преимущество", - отметили Клидлд.

Помощь Украине от США

Соединенные Штаты Америки с начала полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину являются одними из главных наших союзников. Американское правительство регулярно оказывает военную помощь нашей стране, в том числе танки Abrams, БМП Bradley, ЗРК Patriot и "Хаймарсы" и многое другое.

В Государственном департаменте США заявили, что в ближайшее время объявят о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.