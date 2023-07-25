RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сенаторы США призвали подстроить военную помощь Украине под нужды фронта

Фото: сенаторы призвали продолжать военную помощь, которую США оказывают Украине (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сенаторы Марк Келли и Темми Дакворд, консультировавшие администрацию президента США Джо Байдена по военной помощи Украине, призвали продолжать военную поддержку и переоценивать меняющиеся реалии на линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Американские политики Келли и Дакворд, которые являются бывшими военными, отметили, что о важности предоставления Соединенными Штатами военной поддержки Украине было понятно с самого начала войны.

Сенаторы заявили, что поражение Путина в войне чрезвычайно важно, ведь "мир, в котором победит Украина, безопаснее. Это мир, в котором мы сможем еще больше укрепить НАТО и создать оплот против таких тиранов, как Путин".

"Мы должны оставаться преданными делу обеспечения Украины ракетами, артиллерийскими снарядами и другими боеприпасами, которые на этом этапе конфликта могут стать решающим фактором в принятии командиром решения об атаке. И мы должны делать это, анализируя, где новые возможности, как современные истребители, могут дать Украине преимущество", - отметили Клидлд.

Помощь Украине от США

Соединенные Штаты Америки с начала полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину являются одними из главных наших союзников. Американское правительство регулярно оказывает военную помощь нашей стране, в том числе танки Abrams, БМП Bradley, ЗРК Patriot и "Хаймарсы" и многое другое.

В Государственном департаменте США заявили, что в ближайшее время объявят о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сенат СШАПомощь УкраинеВоенная помощь