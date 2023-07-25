Сенатори США закликали підлаштувати військову допомогу Україні під потреби фронту

Американські політики Келлі та Дакворд, які є колишніми військовими, зауважили, що про важливість надання Сполученими Штатами військової підтримки Україні було зрозуміло від самого початку війни.

Сенатори заявили, що поразка Путіна у війні є надзвичайно важливою, адже "світ, у якому переможе Україна, є безпечнішим. Це світ, в якому ми зможемо ще більше зміцнити НАТО і створити оплот проти таких тиранів, як Путін".

"Ми повинні залишатися відданими справі забезпечення України ракетами, артилерійськими снарядами та іншими боєприпасами, які на цьому етапі конфлікту можуть стати вирішальним фактором в ухваленні командиром рішення про атаку. І ми повинні робити це, аналізуючи, де нові можливості, як-то сучасні винищувачі, можуть дати Україні перевагу", – зазначили Келлі та Дакворд.

Допомога Україні від США

Сполучені Штати Америки з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну є одними з головних наших союзників. Американський уряд регулярно надає військову допомогу нашій країні, зокрема танки Abrams, БМП Bradley, ЗРК Patriot і "Хаймарси" та багато іншого.

У Державному департаменті США заявили, що найближчим часом оголосять про надання Україні нового озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги.