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Сенаторы в США верят, что Путин сядет за стол переговоров после одобренных санкций

05:50 29.07.2026 Ср
2 мин
В США надеются, что Палата представителей не будет затягивать с решением о санкциях
aimg Юлия Маловичко
Фото: глава Кремля Владимир Путин (Getty Images)

Так называемые адские санкции США против России, которые тоже называют санкции Грэмма, должны стать инструментом давления на российского диктатора Владимира Путина и заставить его сесть за стол переговоров с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления американских сенаторов, передает Fox News.

По словам сенаторов, двухпартийный законопроект призван не только усилить экономическое давление на Москву, но и лишить Кремль возможности и дальше финансировать войну.

"Этот законопроект говорит Владимиру Путину: ваши дни войны сочтены. Вы на проигравшей стороне. Лучше прийти к столу переговоров сейчас, чем жертвовать еще больше жизней, тратить больше денег, разрушать свою экономику и уничтожать свое положение в мире. Америка поддерживает Украину", - заявил сенатор-демократ Ричард Блюмент.

Отметим, что именно Блюменталь активно работал над ограничениями против России с уже покойным Линдси Грэмом, прощание с которым состоялось 29 июля по Киеву.

Сенатор-демократ также добавил, что "главными виновниками", "подпитывающими военную машину России", являются Китай и Индия.

Известно, что находящиеся в Вашингтоне сенаторы на встрече с Владимиром Зеленским обсудили ситуацию на фронте, потребности Украины в вооружении и дальнейшую поддержку со стороны Соединенных Штатов.

По их словам, украинский президент выразил благодарность за двухпартийную поддержку в Конгрессе и отметил важность сохранения санкционного давления на Россию.

Как сообщалось, законопроект о санкциях уже прошел первое процедурное голосование в Сенате . Документ поддержали 86 сенаторов, 12 высказались против.

Документ предусматривает более жесткие санкции против российского руководства , финансового сектора и "теневого флота", а также введение пошлин в отношении стран, продолжающих закупать российские энергоносители.

После принятия в Сенате законопроект должен рассмотреть Палату представителей.

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