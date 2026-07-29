Сенаторы в США верят, что Путин сядет за стол переговоров после одобренных санкций

По словам сенаторов, двухпартийный законопроект призван не только усилить экономическое давление на Москву, но и лишить Кремль возможности и дальше финансировать войну.

"Этот законопроект говорит Владимиру Путину: ваши дни войны сочтены. Вы на проигравшей стороне. Лучше прийти к столу переговоров сейчас, чем жертвовать еще больше жизней, тратить больше денег, разрушать свою экономику и уничтожать свое положение в мире. Америка поддерживает Украину", - заявил сенатор-демократ Ричард Блюмент.

Отметим, что именно Блюменталь активно работал над ограничениями против России с уже покойным Линдси Грэмом, прощание с которым состоялось 29 июля по Киеву.

Сенатор-демократ также добавил, что "главными виновниками", "подпитывающими военную машину России", являются Китай и Индия.

Известно, что находящиеся в Вашингтоне сенаторы на встрече с Владимиром Зеленским обсудили ситуацию на фронте, потребности Украины в вооружении и дальнейшую поддержку со стороны Соединенных Штатов.

По их словам, украинский президент выразил благодарность за двухпартийную поддержку в Конгрессе и отметил важность сохранения санкционного давления на Россию.