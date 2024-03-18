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Сенатор США призвал Белый дом подписать гарантии безопасности с Украиной в этом году

Фото: сенатор США Линдси Грэм (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Администрации президента США Джо Байдена необходимо уже в этом году подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом на брифинге в Киеве заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Грэм отметил, что поддерживает вступление Украины в НАТО и Европейский союз. По его словам, это затруднит повторное вторжение россиян в Украину. 

"Но пока вы не будете в НАТО, нет причин, по которым Соединенные Штаты и другие крупные державы не смогут предоставить вам гарантии безопасности, выгодные и вам, и нам. Я призываю администрацию Байдена провести переговоры и подписать гарантии безопасности с Украиной в 2024 году", - добавил сенатор. 

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, по состоянию на сейчас Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с: США, Японией, Румынией, Норвегией, Испанией, Грецией, Финляндией, Латвией и ЕС.

При этом уже подписаны соглашения с: Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, и Нидерландами.

Еще в феврале вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, что наша страна и США смогут подписать соглашение о гарантиях безопасности до саммита НАТО в июле

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