Сенатор США закликав Білий дім підписати гарантії безпеки з Україною цього року

Грем зазначив, що підтримує вступ України до НАТО та Європейського союзу. За його словами, це ускладнить повторне вторгнення росіян до України.

"Але поки ви не будете в НАТО, немає причин, через які Сполучені Штати та інші великі держави не зможуть надати вам гарантії безпеки, вигідні і вам, і нам. Я закликаю адміністрацію Байдена провести переговори та підписати гарантії безпеки з Україною у 2024 році", - додав сенатор.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, станом зараз Україна веде переговори про гарантії безпеки з: США, Японією, Румунією, Норвегією, Іспанією, Грецією, Фінляндією, Латвією та ЄС.

При цьому вже підписані угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією та Нідерландами.

Ще в лютому віце-прем'єр, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, що наша країна та США зможуть підписати угоду про гарантії безпеки до саміту НАТО у липні.