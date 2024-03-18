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Сенатор США закликав Білий дім підписати гарантії безпеки з Україною цього року

Фото: сенатор США Ліндсі Грем (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Адміністрації президента США Джо Байдена необхідно вже цього року підписати угоду щодо гарантій безпеки для України.

Про це на брифінгу в Києві заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Грем зазначив, що підтримує вступ України до НАТО та Європейського союзу. За його словами, це ускладнить повторне вторгнення росіян до України.

"Але поки ви не будете в НАТО, немає причин, через які Сполучені Штати та інші великі держави не зможуть надати вам гарантії безпеки, вигідні і вам, і нам. Я закликаю адміністрацію Байдена провести переговори та підписати гарантії безпеки з Україною у 2024 році", - додав сенатор.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, станом зараз Україна веде переговори про гарантії безпеки з: США, Японією, Румунією, Норвегією, Іспанією, Грецією, Фінляндією, Латвією та ЄС.

При цьому вже підписані угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією та Нідерландами.

Ще в лютому віце-прем'єр, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, що наша країна та США зможуть підписати угоду про гарантії безпеки до саміту НАТО у липні.

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