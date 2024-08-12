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Сенатор США: у Украины есть потенциал стать самым сильным союзником в НАТО

Киев, Понедельник 12 августа 2024 21:10
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Сенатор США: у Украины есть потенциал стать самым сильным союзником в НАТО Фото: Ричард Блументаль, сенатор США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина может стать самым сильным союзником в рамках Североатлантического альянса. В частности, это объясняется наличием в ее недрах редких минералов.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом во время визита в Киев заявил сенатор США Ричард Блументаль.

По его словам, Украина показывает, каким будет будущее современной войны. И сейчас странам Запада необходимо предоставить украинским защитникам гибкость, которая необходима для победы.

"Мы не можем позволить Украине воевать с завязанными руками, предоставляя им оружие, а затем запрещая использовать его так, как нужно для победы. И мир смотрит. С самого начала. Мир наблюдает за Украиной, но также и за Соединенными Штатами. Китай смотрит. Иран смотрит. Все наши авторитарные враги", - отметил сенатор.

Он напомнил, что в Украине есть залежи редких минералов, это касается не только лития, но и титановых руд. Сейчас в этом вопросе есть зависимость от Китая и других стран.

"Давайте воспользуемся ресурсами Украины. У Украины есть потенциал стать экономической силой, а также военной мощью. У Украины есть потенциал стать нашим самым сильным союзником в НАТО, и именно поэтому мы должны предоставить ей путь вперед и, надеюсь, приглашение от НАТО”, - добавил Блументаль.

Что предшествовало

Напомним, часть союзников Украины ограничивает ее в использовании переданного оружия. В частности, это касается и Соединенных Штатов Америки.

Несколько месяцев назад Вашингтон разрешил украинским военным использовать американское оружие для ударов по территории России, но это касается только приграничных районов.

Сейчас же Украина продолжает обсуждения с США над тем, чтобы расширить возможности использования американского оружия. В частности, ракетами ATACMS хотят бить по аэродромам России.

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