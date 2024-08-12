Сенатор США: Україна має потенціал стати найсильнішим союзником в НАТО
Україна може стати найсильнішим союзником у рамках Північноатлантичного альянсу. Зокрема, це пояснюється наявністю в її надрах рідкісних мінералів.
Як передає кореспондент РБК-Україна, про це під час візиту до Києва заявив сенатор США Річард Блументаль.
За його словами, Україна показує, яким буде майбутнє сучасної війни. І зараз країнам Заходу необхідно надати українським захисникам гнучкість, яка потрібна для перемоги.
"Ми не можемо дозволити Україні воювати із зав'язаними руками, надаючи їм зброю, а потім забороняючи використовувати її так, як потрібно для перемоги. І світ дивиться. Із самого початку. Світ спостерігає за Україною, але також і за Сполученими Штатами. Китай дивиться. Іран дивиться. Усі наші авторитарні вороги", - зазначив сенатор.
Він нагадав, що в Україні є поклади рідкісних мінералів, це стосується не лише літію, а й титанових руд. Нині у цьому питанні є залежність від Китаю та інших країн.
"Давайте скористаємося ресурсами України. Україна має потенціал стати економічною силою, а також військовою потужністю. Україна має потенціал стати нашим найсильнішим союзником у НАТО, і саме тому ми повинні надати їй шлях вперед і, сподіваюся, запрошення від НАТО”, - додав Блументаль.
Що передувало
Нагадаємо, частина союзників України обмежує її використання переданої зброї. Зокрема це стосується і Сполучених Штатів Америки.
Кілька місяців тому Вашингтон дозволив українським військовим використовувати американську зброю для ударів територією Росії, але це стосується лише прикордонних районів.
Зараз Україна продовжує обговорення зі США над тим, щоб розширити можливості використання американської зброї. Зокрема, ракетами ATACMS хочуть бити по аеродромах Росії.
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