Сенатор США розповів, що потрібно для подальшого руху України в НАТО

Американський сенатор від Огайо республіканець Роб Портман розповів, що на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорювалося і питання подальшої євроатлантичної інтеграції України. Також вони обговорили перспективи отримання ПДЧ НАТО.
Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з українським лідером.
"Україна провела вже кілька важливих реформ в контексті руху до НАТО, і буде проводити інші, зокрема, мова про цивільний контроль над збройними силами і модернізацію армії", - сказав Портман.
Сенатор-демократ Кріс Мерфі від Коннектикуту додав, що для подальшого руху України до Альянсу дуже важливим є проведення політичних реформ. У тому числі реформа СБУ, реформи спрямовані на забезпечення незалежності НАБУ та подальші реформи у сфері корпоративного управління.
Зазначимо, експерт Центру міжнародної безпеки і співробітництва Стенфордського університету Стівен Пайфер повідомив РБК-Україна, що Північноатлантичний альянс поки не проявляє ентузіазму щодо членства України в НАТО. Причиною є російсько-українська війна.
Нагадаємо, експерт розкритикувала риторику України щодо отримання ПДЧ в НАТО.
Чого очікувати від найближчого саміту Альянсу 14 червня і які країни підтримують євроатлантичні прагнення Києва - в матеріалі РБК-Україна "В режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО".