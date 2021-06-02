Сенатор США розповів, що потрібно для подальшого руху України в НАТО

Американський сенатор від Огайо республіканець Роб Портман розповів, що на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорювалося і питання подальшої євроатлантичної інтеграції України. Також вони обговорили перспективи отримання ПДЧ НАТО .

Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з українським лідером.

"Україна провела вже кілька важливих реформ в контексті руху до НАТО, і буде проводити інші, зокрема, мова про цивільний контроль над збройними силами і модернізацію армії", - сказав Портман.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі від Коннектикуту додав, що для подальшого руху України до Альянсу дуже важливим є проведення політичних реформ. У тому числі реформа СБУ, реформи спрямовані на забезпечення незалежності НАБУ та подальші реформи у сфері корпоративного управління.

Зазначимо, експерт Центру міжнародної безпеки і співробітництва Стенфордського університету Стівен Пайфер повідомив РБК-Україна, що Північноатлантичний альянс поки не проявляє ентузіазму щодо членства України в НАТО. Причиною є російсько-українська війна.