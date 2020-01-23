Конгресмен-демократ більше двох годин зачитував обґрунтування імпічменту Трампу

Глава комітету з розвідки Палати представників Конгресу США, демократ Адам Шифф більше двох годин представляв у Сенаті США позицію обвинувачення в рамках розгляду справи про імпічмент президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал C-Span.

Шифф закликав сенаторів діяти "неупереджено". Він ще раз підкреслив, що проведене Палатою представників розслідування "переконливо свідчить, що президент зловживав своїми обов'язками і перешкоджав правосуддю".

За його словами, поведінка Трампа порушує його клятву і його конституційний обов'язок вірно слідувати закону.

"Немає іншого засобу від такої загрози, крім відсторонення від посади президента Сполучених Штатів. Якщо імпічмент і відсторонення не зможуть привести його до відповідальності, то він і правда вищий за закон", - заявив Шифф в кінці свого виступу.

Нагадаємо, що Сенат США проголосував за затвердження плану Республіканської партії щодо імпічменту Дональда Трампа.

РБК-Україна писало, що 16 січня Сенат Сполучених Штатів почав судовий розгляд по справі про імпічмент президента Дональда Трампа, після подання двох статей звинувачення.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 січня Палата представників Конгресу США проголосувала за передачу справи про імпічмент президента Дональда Трампа в Сенат.

Як відомо, 19 грудня 2019 року Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту. Трампа звинуватили в зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу США.