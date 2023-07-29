В Сенате США призвали Белый дом помочь украинским детям, депортированным в РФ

Глава сенатского Комитета по международным отношениям демократ Боб Менендес призвал госсекретаря Энтони Блинкена и главу Агентства США по международному развитию (USAID) Саманту Пауэр сосредоточить внимание на проблеме украинских детей, похищенных Россией во время войны в Украине.

Кроме того, сенатор обратился в администрацию Джо Байдена и призвал ввести санкции против лиц, ответственных за похищение, депортацию и незаконное усыновление этих детей в РФ.

"Принудительная депортация детей во время войны не только вызывает глубокое отвращение… но и военное преступление... Среди всех групп гражданского населения, пострадавших от войны, дети особенно незащищены от произвола торговцев людьми, сексуальной эксплуатации, похищения и незаконного усыновления", - заявил Менендес.

Ранее в интервью он подчеркнул, что США должны сыграть важную роль в оказании помощи детям, пережившим травму разлуки. Менендес также призвал Белый дом сотрудничать с Международным уголовным судом по вопросу похищения украинских детей.

Депортация украинских детей

Напомним, по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская в интервью РБК-Украина заявила, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложный и длительный, поскольку россияне отказываются содействовать.

Как сообщалось, на этой неделе из оккупированного Мариуполя спасли еще одного несовершеннолетнего парня.

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