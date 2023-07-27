Из оккупированного Мариуполя вывезли еще одного ребенка

Из оккупированного россиянами Мариуполя вывезли на подконтрольную Украине территорию еще одного ребенка. Сейчас парень находится в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук в Telegram.

"Сегодня день начался хорошей новостью. Еще один парень был вывезен из оккупированного Мариуполя. Владислав растет без родителей", - отметила она.

По словам Верещука, Владислав оказался в оккупации в феврале прошлого года. С этого момента он не оставлял надежды вернуться на подконтрольную территорию.

"Его путь был длинным и непростым, но, в конце концов, он здесь, с нами в Киеве. Искренне благодарю волонтеров и всех, благодаря кому Владислав сегодня в безопасности", - добавила министр.

Россия вывозит украинских детей

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская в интервью РБК-Украина заявила, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложный и длительный, поскольку россияне отказываются содействовать.

Недавно Украине удалось вернуть еще двоих депортированных детей, их маму удержали в российскому плену.

Также отметим, что именно из-за депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовской-Беловой.

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