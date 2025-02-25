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В Конгресс США внесли проект резолюции в поддержку Украины, - Маркарова

Вашингтон, Вторник 25 февраля 2025 19:37
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В Конгресс США внесли проект резолюции в поддержку Украины, - Маркарова Иллюстративное фото: в Конгрессе США рассмотрят резолюцию о поддержке Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Палату представителей США подали проект резолюции в поддержку Украины в обороне от российского вторжения. Авторами инициативы являются члены "Украинского кокуса" в Конгрессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову в Facebook.

Она отметила, что члены Палаты представителей представили на рассмотрение двухпартийный проект резолюции "О чествовании героических жертв народа Украины через 3 года после незаконной и неспровоцированной войны президента России Владимира Путина против Украины 24 февраля 2022 года и о признании ужасной цены преступлений, которые Россия совершала против человечества, в ходе своей агрессии".

В преамбуле документа подчеркивается, что вторжение России в Украину началось в 2014 году. При этом российский диктатор начал полномасштабную войну, чтобы захватить всю территорию Украины.

Также в преамбуле упоминаются более 100 тысяч военных преступлений россиян против Украины, депортация украинских детей в Россию и убийства гражданских украинцев, которые совершали оккупанты.

В основной части резолюции конгрессмены, в частности, предлагают:

  • подтвердить преданность народу Украины и решительную поддержку Украины;
  • осудить российского диктатора Владимира Путина;
  • выразить необходимость восстановления контроля Украины над временно оккупированными территориями;
  • подтвердить важность Будапештского меморандума и призвать Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Смена власти в США

Напомним, президентом США в январе официально стал Дональд Трамп. Его позиция в вопросе поддержки Украины резко отличается от той, которую занимал Джо Байден.

В частности, Трамп сделал ряд скандальных заявлений о президенте Украины Владимире Зеленском. Он назвал украинского лидера "диктатором без выборов".

Также администрация Трампа пока не предоставляет Украине новую военную помощь.

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