В Сенате США достигли прогресса в переговорах по разблокированию помощи Украине, - СМИ

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий положительно оценивают направление переговоров по борьбе с нелегальной миграцией на границе США с Мексикой. Однако законодатели дают разные оценки касательно сроков окончательного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Многие сенаторы констатировали прогресс в переговорах по границе, но их мнения относительно сроков заключения соглашения, разделились.

Так, сенатор Джо Менчин заявил, что потенциальное соглашение по границе может быть заключено уже на следующей неделе.

"Я думаю, что наши участники переговоров от республиканцев и демократов, которые сейчас работают очень усердно, делают большую работу, а затем, преимущественно, с участием Белого дома, стремятся взять эту границу под контроль. Это то, на что я очень надеюсь, и я думаю, что мы увидим что-то на следующей неделе, и мы будем оставаться там, пока не сделаем это", - сказал он в воскресенье, 17 декабря.

Сенатор Крис Кунс также сказал, что надеется на достижение потенциальной сделки уже на следующей неделе. В программе "Лицом к нации" на CBS News, он отметил, что "скорее всего", поддержит этот закон. По его словам, срыв переговоров "был бы огромным подарком для Владимира Путина, Си Цзиньпина и ХАМАСа".

"Что ж, мне нужно знать окончательные договоренности, но я, скорее всего, поддержу соглашение. Я разговаривал с некоторыми участниками переговоров. Они упорно работали на этих выходных. Я надеюсь, что мы сможем прийти к согласию на следующей неделе", - сказал Кунс.

Сенатор Крис Ван Холлен выразил надежду, что переговоры по безопасности границ и пакета внешней помощи продвигаются, ведь участники диалога остаются немногословными относительно того, когда может быть заключено потенциальное соглашение.

Сенатор-республиканец Джон Корнин также констатировал прогресс в переговорах, но не озвучивал вероятные сроки.

"Вчера я разговаривал с несколькими ключевыми участниками переговоров. Они чувствуют, что достигли определенного прогресса. В то же время кое-кто (сенатор-республиканец Чак Шумер. - ред.) считает, что будет заключено какое-то соглашение за закрытыми дверями и после оно будет протолкнуто через Сенат, а затем и через Палату представителей. Этого не произойдет", - сказал Корнин в эфире "Fox News Sunday".

В то же время сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм предположил, что соглашение по границе не будет заключено до 2024 года. Он обвинил Белый дом в выборе "плохой политики" касательно защиты южной границы.

"Мы еще не приблизились к соглашению, оно будет заключено в следующем году. Политический выбор администрации Байдена сделал границу опасным местом для пересечения", - сказал Грэм.

Следующий раунд - Палата представителей

Издание The Hill напомнило, что даже в случае достижения согласия Сената и Белого дома по границе, закону, вероятно, предстоит нелегкая борьба в Палате представителей. Некоторые республиканцы дали понять, что они, вероятно, захотят более жестких условий в соглашении, чем предложенные Белым домом и подконтрольным демократам Сенатом.

Республиканец от штата Техас Тони Гонзалес в эфире программы "Лицом к нации" заявил, что законодатели должны "подсластить соглашение" по границам, чтобы дополнительный пакет помощи прошел через Палату представителей. Он добавил, что соглашение между Сенатом и Белым домом будет "существенно отличаться" от ожиданий Палаты представителей.

Проблемы с финансовой помощью США для Украины

В начале октября президент Джо Байден запросил у Конгресса более 106 млрд долларов на нужды национальной безопасности. Среди них и новое финансирование помощи Украине на более 61 млрд долларов.

Однако 6 декабря Сенат заблокировал начало дебатов касательно этого пакета помощи. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.

Республиканцы и демократы начали переговоры, чтобы прийти к компромиссу по этому вопросу. На этом фоне Сенат решил продолжить работу перед рождественскими каникулами.

Более подробно о том, почему в США не могут договориться о помощи Украине, - в материале РБК-Украина.

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