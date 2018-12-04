У Сенаті США заявили, що кронпринц Саудівської Аравії причетний до вбивства Хашкаджі

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)

Сенатор заявив, що Саудівська Аравія є стратегічним союзником США і ці відносини варті того, щоб їх зберегти, але "не за всяку ціну"

Сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем заявив, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман "причетний до убийства" опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджіи=. Про це він заявив після закритого брифінгу директора ЦРУ Джини Хаспел у справі про вбивства журналіста, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ABC News.

Грем додав, що Саудівська Аравія є стратегічним союзником США і ці відносини варті того, щоб їх зберегти, але не будь-якою ціною". Сенатор-республіканець від штату Теннессі, голова Комітету Сенату США з закордонних справ Боб Коркер підтримав заяву свого колеги.

"У мене немає сумнівів в тому, що наслідний принц Мухаммед бін Салман наказав вбити, стежив за вбивством і точно знав про те, що відбувається. Це було заплановано заздалегідь. Якщо б він був перед судом присяжних, йому винесли вирок протягом 30 хвилин. Винен", - сказав Коркер.

Сенатор від штату Теннессі додав, що твердження адміністрації президента США Дональда Трампа про те, що немає прямих доказів причетності кронпринца до вбивства, "неприйнятно".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі мали намір вбити на заміській віллі в Ялове, а не в консульстві в Стамбулі.

Як повідомляється, наслідком були виявлені дві вілли, розміщені в Ялове. На одній з них і хотіли вбити Хашкаджі. Власник однієї з них - саудівський бізнесмен Мухаммед Ахмед аль-Фавзан, який є близьким другом саудівського кронпринца Мухаммада бін Салмана, другий власник - бізнесмен Ібрагім Абдулазіз аль-Омарі.

Як повідомляло РБК-Україна, у розпорядження Haberturk потрапили дві аудіозаписи загальною тривалістю 11 хвилин, на яких зафіксовані останні хвилини життя вбитого саудівського журналіста.